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        Mardin'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verecek aşevi yeniden açıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi yeniden faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:49
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        Mardin'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verecek aşevi yeniden açıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi yeniden faaliyete geçti.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Türk Kızılay Mardin Şubesi iş birliğiyle belirlenen ihtiyaç sahiplerine, aşevinde hazırlanan yemekler hijyenik koşullarda ulaştırılıyor.

        İlk etapta günlük 560 kişilik yemek hazırlanan aşevinde yemekler, paketleme ünitesinde paketlenerek SYDV ve Kızılay ekipleri tarafından Kızıltepe ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılıyor.

        Haftanın 7 günü olmak üzere günde bir öğün yemek üretimi yapılan aşevi sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

        Açıklamada, Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları ile sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edildiği belirtildi.

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