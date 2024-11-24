Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Öğretmenler Günü mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en onurlu ve kutsal mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin öğrencilerini milletine faydalı, memleketine karşı sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine vakıf, doğrunun yolunda ve erdemli vatandaşlar olarak yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: