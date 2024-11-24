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        Mardin'de 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Mardin'de 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:10
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        Mardin'de 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Mardin Adliyesi yanında, 21 Kasım'da düzenlenen avukat A.T. (39) ile M.A. (19), B.A. (44) ve M.S.A'nın (51) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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