Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Alaattin Erkan, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, burada bir konuşma yaptı.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra Milli İrade İlkokulunda devam eden programda, şiirler okundu ve oratoryo sahnelendi.

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