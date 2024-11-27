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        Mardin'de sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıldı

        Mardin Emniyet Müdürlüğü, sürücülere zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:45
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        Mardin'de sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıldı
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        Mardin Emniyet Müdürlüğü, sürücülere zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi.

        Yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025'te zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Trafikte güvenli sürüşün sağlanabilmesi ve kaza risklerinin önüne geçilebilmesi için kış lastiği kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

        Sürücülerin kış lastiği takmadan yola çıkmamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, zorunlu kış lastiği denetimlerinin artırılacağı ve kurallara uymayan sürücülere cezai yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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