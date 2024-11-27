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        Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:31
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        Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        İlçe merkezindeki Yeni Mahalle'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. (61), Hebat T. (31) ve Lokman T. (32) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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