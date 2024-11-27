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        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:16
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        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente gelen Büyükelçi Gaarder ve beraberindeki heyet Valiliğe geçti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gaarder daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile görüştü.

        Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Büyükelçi Andreas Gaarder de Vali Akkoyun'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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