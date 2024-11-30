Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'de hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mardin'de hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Artuklu-Kızıltepe kara yolunda "kasten öldürme" suçundan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.G'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.