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        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:04
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        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
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        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle engellilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, kurumlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar ve engelli bireyler katıldı.

        Vali Akkoyun, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken özel gereksinimli vatandaşlar için eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, spordan sosyal yaşama kadar her alanda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Bu anlayışla ilimizdeki özel gereksinimli vatandaşlarımıza temel hizmetlerin sunulmasında Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer tüm kurumlarımızla devletimizin imkanlarını seferber etmekteyiz. Bu kapsamda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde bu yıl 11 bin 810 özel gereksinimli hemşehrimize evde bakım hizmeti için 955 milyon 872 bin 354 lira ödeme yapılmıştır. Engelli kimlik kartı alan 1272 kişinin şehir içinde ücretsiz ulaşımdan faydalanabilmeleri için 1 milyon 302 bin 750 lira ödeme yapılmıştır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 2024 yılında özel gereksinimli 1307 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek 181 kişiyi özel sektörde işe yerleştirmiştir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından gereksinimlerine göre manuel tekerlekli sandalye, havalı hasta yatağı ve beyaz baston gibi engellilerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sadece bugün değil her gün siz değerli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olmaya, sizleri desteklemeye devam edecektir. Sizler yeter ki kendinizi ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirerek potansiyeliniz farkına varın. Kendinizi geliştirmekten, üretmekten asla geri durmayın."

        Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk da bir konuşma yaptı.

        Etkinlikte, Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da gösteri maçı gerçekleştirdi.

        Programda, engellilere akülü tekerlekli sandalye, hasta karyolası, manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel tekerlekli sandalye, tansiyon ölçme cihazı gibi araç ve gereç dağıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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