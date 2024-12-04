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        Mardin'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:07
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çukursu Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada M.Ö. (65), F.Ç. (38), R.Ç. (35), Y.Ç. (6), G.Ç. (5), E.Ç. (4) ve F.Ç. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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