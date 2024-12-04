Mardin'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Çukursu Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

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