Midyat Belediyesi, konferans salonuna Narin Güran'ın ismini verdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Midyat Millet Bahçesi Kütüphanesi konferans salonuna Narin Güran'ın isminin verildiğini söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Narin Güran'ın anısını yaşatmak amacıyla Belediye Meclisinin oy birliği kararıyla konferans salonuna Narin Güran adı verilmiştir. Narin Güran, insanlık dışı bir saldırı sonucu hayata veda etmiş ve hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Minik meleğimizin ismini bu salonda yaşatmak, hem geçmişi hatırlatmak hem de geleceğe dair bir bilinç kazandırma gayesi taşımaktadır. Konferans salonu, teknolojik altyapısıyla modern bir mimari anlayışla tasarlanmış olup, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde donatılmıştır. Toplantılar, seminerler ve eğitim programları gibi çeşitli etkinliklerde kullanılacak olan bu mekan, ilçenin kültür ve sanat hayatına değer katacak bir merkez haline gelecektir."