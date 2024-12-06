Yazar Tülin Kozikoğlu Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Projesi (ÜNİDES) kapsamında çocuk kitapları yazarı Tülin Kozikoğlu, Mardin'e geldi.

Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesinin de katkılarıyla Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, "Yapay Zeka Çağında Çocuk Kitaplarının Önemi" başlıklı bir seminer ile "Yapay Zeka Çağında Bir Kitapsever Nasıl Yetiştirilir" ve "Çocuklara Yönelik Yaratıcı Yazarlık" konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Midyat Altunkaya Halk Kütüphanesinde 200 ilkokul öğrencisi ile bir araya gelen Kozikoğlu, "Çocuklara Yönelik Yaratıcı Yazarlık" konulu bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Kozikoğlu, çocuklara yazarlıkla ilgili bilgiler verirken, kitap sevgisi ve hayal gücünün önemini de anlattı, eserlerinden karakter ve öykü örnekleri paylaşarak, çocukları yazmaya teşvik etti.