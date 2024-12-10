Ömrünü doğaya adayan Şeyhmus Erginoğlu "Kızılay Özel Ödülü"nü almaktan onur duyuyor

Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen, fidan diken, yeşil çevre için yaptığı özverili çalışmasıyla örnek olan Şeyhmus Erginoğlu, Türk Kızılay tarafından "Kızılay Özel Ödülü"ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türk Kızılay tarafından İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Aralık'ta düzenlenen "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" kapsamında 70 yaşındaki Mardinli doğasever Erginoğlu da ödül aldı.

Erginoğlu için Türk Kızılay Mardin Şubesi'nde de tören yapıldı. Törende konuşan Erginoğlu, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. 1995 yılına kadar kamyon şoförlüğü yaptığını daha sonra aracını satarak doğa için çalışmaya başladığını ifade eden Erginoğlu, "Yaklaşık 30 yıldır ağaç diktim, inşallah sonuna kadar da öyle devam edeceğim, ölünceye kadar. Türk Kızılay'a bana ödül verdiği için çok teşekkür ederim." dedi.