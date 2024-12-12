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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, yatırımları inceledi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde yatırım ve projeleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:15
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, yatırımları inceledi
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde yatırım ve projeleri inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve görevlilerden projeye ilişkin bilgi alan Akkoyun, İlçe Halk Kütüphanesi binasını da inceledi.

        Turgut Özal ve Yenikent mahallelerinde yapımı tamamlanma aşamasında olan anaokulu binalarını ziyaret eden Akkoyun, 8 ve 6 derslikli okul binaları hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca'dan bilgi aldı.

        Kızıltepe Millet Bahçesi ve Şehir Stadyumunda da incelemelerde bulunan Akkoyun'a, ilgililer projeler hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretleri kapsamında Kızıltepe 47 Spor futbol takımının antrenmanına katılan Akkoyun, sporcular, teknik heyet ve takım yönetimiyle bir araya geldi.

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        Galeri

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