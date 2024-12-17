Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasında tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın (10) aileleri ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık N.Ç. savunmasında, önceki savunmasını tekrarlayarak, tahliye talebinde bulundu. Sanığın avukatı da müvekkilinin kazanın ardından olay yerinden ayrılmadığını iddia ederek, adli kontrol hükümlerince tahliyesini istedi. Davaya müşteki olarak katılan çocukların anne ve babaları ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Ailenin avukatları da sanığın tutukluk halinin devamı ile "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz'da N.Ç'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.