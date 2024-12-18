Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 M 6022 plakalı minibüs ile 16 AYC 041 plakalı hafif ticari araç, kırsal Işıkyaka Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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