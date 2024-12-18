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        Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 21:15 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:15
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        Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 M 6022 plakalı minibüs ile 16 AYC 041 plakalı hafif ticari araç, kırsal Işıkyaka Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Ş.Y. (50), A.Y. (18), O.B. (44), M.D. (18) ile E.O. (38) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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