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        Mardin'de aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:35 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:35
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        Mardin'de aranan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile hakkında "kasten öldürme", "basit yaralama" ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından 52 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. Nusaybin'de, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan D.Ö. de Kızıltepe'de yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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