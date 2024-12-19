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        Mardin'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:43
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        Mardin'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACS 191 plakalı hafif ticari araç ile 47 AAJ 36 plakalı pikap İpek Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Z.G (21), A.D (26), T.Ö. (65) ve O.K. (22) yaralandı.

        Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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