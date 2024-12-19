Mardin'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACS 191 plakalı hafif ticari araç ile 47 AAJ 36 plakalı pikap İpek Mahallesi'nde çarpıştı.

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