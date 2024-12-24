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        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:25
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        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, H.Ç. (42) ve N.E. (37) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan H.Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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