Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, H.Ç. (42) ve N.E. (37) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.