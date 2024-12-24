Mardin 1969 Spor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı lacivertliler 8 günlük iznin ardından ilk antrenmanını 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.