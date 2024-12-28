Mardin'de yoğun sis etkili oldu
Mardin'de etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin'de etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle şehir merkezinin bazı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
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