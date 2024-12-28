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        Mardin'de yoğun sis etkili oldu

        Mardin'de etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:50
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        Mardin'de yoğun sis etkili oldu
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        Mardin'de etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle şehir merkezinin bazı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

        Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

        Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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