MARSU, Kızıltepe'deki Sanayi Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Kızıltepe ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde altyapı çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, şehir genelinde kaliteli ve kesintisiz içme suyu temini ile atık su hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.