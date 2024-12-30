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        MARSU, Kızıltepe'deki Sanayi Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Kızıltepe ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde altyapı çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:00
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        MARSU, Kızıltepe'deki Sanayi Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Kızıltepe ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde altyapı çalışması tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, şehir genelinde kaliteli ve kesintisiz içme suyu temini ile atık su hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kızıltepe'nin Sanayi Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısı bulunmayan yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan çalışma başarıyla sonlandı.

        Çalışma kapsamında, 550 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon ana hattı döşenerek mahalledeki altyapı ihtiyacı giderildi.

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