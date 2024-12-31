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        Mardin Valisi Akkoyun, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:21
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        Mardin Valisi Akkoyun, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
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        MARDİNAA)- Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, görev başındaki güvenlik güçlerini ve personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Vali Akkoyun; Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

        Görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayan Akkoyun daha sonra kentteki polis ve jandarma uygulama noktalarında güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

        Gösterdikleri fedakarlık için güvenlik güçlerini tebrik eden Akkoyun, tüm personelin aileleri ve sevdikleriyle mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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