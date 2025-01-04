Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ve hafif ticari araç Şafak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla Ü. (38), Uğur Ü. (43), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ömerli Devlet Hastanesine götürülen Ramazan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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