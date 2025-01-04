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        Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:29
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        Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ve hafif ticari araç Şafak Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla Ü. (38), Uğur Ü. (43), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ömerli Devlet Hastanesine götürülen Ramazan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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