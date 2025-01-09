Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Dün, Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Yenişehir Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Allak (20), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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