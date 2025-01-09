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        Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:08
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        Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Allak (20), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kavgada yaralanan S.K. (40) ve F.B'nin (18) tedavileri sürüyor.

        Dün, Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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