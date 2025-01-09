AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, gazetecilerin doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumu aydınlatma görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Halkın doğru bilgiye ulaşmasında ve demokratik kültürün gelişmesinde gazetecilerin emeğinin büyük olduğunu kaydeden Uncu, "Zorluklarla dolu olsa da mesleğiniz, toplum nezdinde saygın ve kıymetlidir." ifadesini kullandı.