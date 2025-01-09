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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:20
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uncu, mesajında, gazetecilerin doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumu aydınlatma görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

        Halkın doğru bilgiye ulaşmasında ve demokratik kültürün gelişmesinde gazetecilerin emeğinin büyük olduğunu kaydeden Uncu, "Zorluklarla dolu olsa da mesleğiniz, toplum nezdinde saygın ve kıymetlidir." ifadesini kullandı.

        Uncu, yerel basının şehrin kültürel mirasını, toplumsal dinamiklerini ve halkın sesini yansıttığını işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Kadim Mardin'imizin sesi olan yerel gazetecilerimiz, bizler için büyük bir değere sahiptir. Bu vesileyle, başta Mardinli basın emekçilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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