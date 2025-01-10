Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte basın mensupları ile bir araya geldi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte basın mensupları ile bir araya geldi.
Vali Akkoyun, kentte bir otelde gerçekleştirilen programa Mardin ve ilçelerinden katılım sağlayan yerel ve ulusal basın mensupları ile görüştü, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kentte basın mensuplarının gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir şekilde görev yaptığını ifade eden Akkoyun, gazetecilere görevlerinde başarı diledi.
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