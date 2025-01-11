Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13), F.K. (13) ve Ş.K. (53) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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