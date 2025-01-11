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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:32
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13), F.K. (13) ve Ş.K. (53) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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