Mardin'de 2. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı.
Sanayi Mahallesi'nde Songül A'nın (20) dengesini kaybederek binanın 2. katından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Songül A, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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