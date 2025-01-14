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        Mardin'de İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur'dan AA Bürosu'nu ziyaret

        Mardin'de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mahmut Batur, AA Bürosu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:38
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        Mardin'de İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur'dan AA Bürosu'nu ziyaret
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        Mardin'de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mahmut Batur, AA Bürosu'na ziyarette bulundu.

        Batur ziyarette, geçen yıl uygulanmaya başlanan programlar kapsamında birçok vatandaşın İŞKUR'un başlattığı çeşitli programlardan faydalandığını söyledi.

        Vatandaşlara hizmeti sürdürdüklerini anlatan Batur, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl uygulanmaya başlanan Kadın İstihdamı Projesi ile 3 program açılmış olup 66 kadın faydalandırıldı. İşgücü Uyum Programı (İÜP) kapsamında 17 program açılmış olup 4 bin 640 kişi bu hizmetten faydalandı. Toplum Yararına Programından 14 program açılmış olup 430 kişi faydalandı. 2024 yılında İşbaşı Eğitim Programından 92 program açılmış olup 853 kişi faydalandırıldı. 2024 yılında 4 bin 119 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiş olup bunlardan 2 bin 245'i erkek, 1670'i kadın, 204'ü engellidir. 2024 yılında 4 bin 315 kişiye işsizlik ödeneği ödemesi yapıldı."

        AA Mardin Temsilcisi Halil İbrahim Sincar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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