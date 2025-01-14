Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 45 okulun doğal gaz dönüşümü tamamlandı

        Mardin Valiliğince 45 okulda doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 45 okulun doğal gaz dönüşümü tamamlandı
        ABONE OL

        Mardin Valiliğince 45 okulda doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, okullarda doğal gaz dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

        Bu kapsamda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde 45 okulda doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Doğal gaz kullanımının başlamasıyla birlikte hem öğrencilere hem de öğretmenlere daha güvenli ve konforlu bir eğitim öğretim ortamı sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, projeye öncülük eden Vali Tuncay Akkoyun'a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

        Eyyüpkoca, "Okullarımızda yapılan doğal gaz dönüşüm çalışmaları hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlıklı bir ortamda bulunmasını sağlayacak. Okullarımızda eğitim ortamının iyileştirilmesi ve fiziki altyapının iyileştirilmesi konusunda Valimizin büyük destekleri oluyor. Eğitim camiamız ve öğrencilerimiz adına Valimize ve ekibine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur'dan AA Bürosu'nu ziyaret
        Mardin'de İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur'dan AA Bürosu'nu ziyaret
        Mardin 1969 Spor Gencay Erten ile yollarını ayırdı
        Mardin 1969 Spor Gencay Erten ile yollarını ayırdı
        Mardin turizmde zirveyi gördü; 2024'te 4 milyon turisti ağırladı
        Mardin turizmde zirveyi gördü; 2024'te 4 milyon turisti ağırladı
        Mardin'de 2. kattan düşen kadın ağır yaralandı
        Mardin'de 2. kattan düşen kadın ağır yaralandı
        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı