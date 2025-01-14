Mardin'de 45 okulun doğal gaz dönüşümü tamamlandı

Mardin Valiliğince 45 okulda doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, okullarda doğal gaz dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Bu kapsamda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde 45 okulda doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Doğal gaz kullanımının başlamasıyla birlikte hem öğrencilere hem de öğretmenlere daha güvenli ve konforlu bir eğitim öğretim ortamı sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, projeye öncülük eden Vali Tuncay Akkoyun'a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Eyyüpkoca, "Okullarımızda yapılan doğal gaz dönüşüm çalışmaları hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlıklı bir ortamda bulunmasını sağlayacak. Okullarımızda eğitim ortamının iyileştirilmesi ve fiziki altyapının iyileştirilmesi konusunda Valimizin büyük destekleri oluyor. Eğitim camiamız ve öğrencilerimiz adına Valimize ve ekibine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.