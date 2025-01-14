Midyat'ta muhtarlarla toplantı düzenlendi

Midyat ilçesinde 72 mahalle muhtarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Midyat Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Özdemir, yatırım anlamında ilçede geçen yılın çok verimli geçtiğini belirtti.

Yatırımların bir kısmının tamamlandığını, bir kısmına devam edildiğini ve bazılarının ise yeni projelendiğini aktaran Özdemir, bu yılın da verimli geçeceğine inandığını ifade etti.

Özdemir, kamu ve özel yatırımların faydalı olmasıyla ilginin Midyat'a yöneldiğini belirtti.

Belediye Başkanı Veysi Şahin de bu yıl Mardin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışma yapmayı beklediklerini söyledi.

Muhtarlar ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Muhtarlar, toplantıda talep ve sorunlarını anlattı.