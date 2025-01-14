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        Mardin'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 23:30 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:35
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        Mardin'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İpek Mahallesi Dedeman Kavşağında 02 FZ 408 plakalı otomobil, 27 BAS 002 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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