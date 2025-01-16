Mardin'de 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 14 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde önceki gün çıkan ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.