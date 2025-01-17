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        Mardin'de 12 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşa edilecek 12 derslikli ilkokulun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:21
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        Mardin'de 12 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşa edilecek 12 derslikli ilkokulun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, hayırsever iş insanı Cazım Bilgin ve oğlu İbrahim Bilgin tarafından yaptırılacak olan "Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu"nun protokolü imzalandı.

        Vali Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Cazım Bilgin ve İbrahim Bilgin'e teşekkür etti.

        Bilgin de çocukların daha iyi bir eğitim almasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Nusaybin Dicle İlkokulu Müdürü Bülent Demir de katıldı.

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