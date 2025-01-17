Mardin'de devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EBP 604 plakalı pikap devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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