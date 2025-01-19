AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Süheyl Uçar, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın mesajları okundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, burada yaptığı konuşmada, kongrenin Mardin için hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti iktidarı olarak gençlerin dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle bugünlere geldiklerini ifade eden Kılıç, "Gençlerimizden aldığımız enerji ve güçle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Yine gençlerimizden aldığımız ilhamla uzun vadeli hedeflerimizi ilan ettik. Hedeflerimizi hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053 ve 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da gençlerin toplumun dönüştürücü gücü olduğunu belirterek, "AK Parti gençlerle güçleniyor ve geleceği inşa ediyor. Gençlik bizim yol arkadaşımız. Türkiye'nin yarınlarını onların enerjisi ve azmiyle şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede Süheyl Uçar, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Ar-Ge Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Uğur Osman Tomakin, Gençlik Kolları Güneydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed İkbal Gülçin ve partililer katıldı.