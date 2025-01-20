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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç STK temsilcilerini ziyaret etti

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:12
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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç STK temsilcilerini ziyaret etti
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mardin Şubesi, HAK-İŞ Mardin Şubesi, Kudüs Platformu ve Memur-Sen Mardin İl Temsilciliğini ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.

        Ziyaretlerde ülke gündemine ilişkin konuların yanı sıra kentle ilgili sorun ve önerileri de değerlendirdiklerini dile getiren Kılıç, "Çok verimli bir ortamda gerçekleşen istişare toplantılarımız boyunca notlarımızı aldık. İnşallah bunları en iyi şekilde değerlendirerek not aldığımız her bir konunun çözümünü gerekli mercilere ileterek geri dönüşümünü sağlayacağız." ifadelerini kullandı

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