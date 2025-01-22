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        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mardin'de 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:50
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        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Mardin'de 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 4. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 345 projenin uygulandığını kaydetti.

        Bunlardan 124 projenin tamamlandığını, 95 projenin devam ettiğini, 126'sının ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, projelerin toplam tutarının 51 milyar 236 milyon 16 bin lira olduğunu, 2024 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 7 milyar 96 milyon 470 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

        Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi.

        Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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