Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Artuklu'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artuklu'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, miting alanı, dağılma güzergahı ile afiş ve pankartların asılacağı yerlerin belirlendiği bildirildi.

        Yenişehir bölgesinde toplanma yeri olarak Yenişehir Mahallesi Kültür Caddesi PTT binası önündeki Kültür Caddesi Kavşağı olacağı kaydedilen açıklamada:

        "Yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareketle Kültür Caddesi'ni takiben Dostlar Sokağı girişinden miting alanına intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi, miting alanı, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı içindeki boş alan, dağılma güzergahı da Vali Ozan ve Kültür caddeleri olarak belirlenmiştir."

        Açıklamada, afişlerin yasal çerçevede belediyeye ait ilan ve reklam panolarına, pankartların ise yürüyüş güzergahı ve mitin alanına asılabileceği kaydedildi.

        Akbağ Mahallesi bölgesinde ise toplanma yerinin Diyarbakır yolu-Artuklu Üniversitesi Kavşağı'ndaki Artuklu İlçesi Kapalı Spor Salonu'na ulaşım sağlayan akaryakıt istasyonunun batısındaki yol olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareket ile Artuklu İlçesi Kapalı Spor Salonu'na ulaşımı sağlayan yolu takiben Artuklu İlçesi Kapalı Spor Salonu önündeki boş alana intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi, miting alanı, Diyarbakır yolu Artuklu Üniversitesi Kavşağı'ndaki Artuklu İlçesi Kapalı Spor Salonu önündeki boş alan, dağılma güzergahı olarak, Artuklu İlçesi Kapalı Spor Salonu önündeki boş alandan Artuklu şehir merkezine doğru ulaşımı sağlayan yolu takiben dağılımların sağlanması."

        Afişlerin yasal çerçevede belediyeye ait billboard, ilan ve reklam panolarına, pankartların ise miting alanına asılabileceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı
        Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı
        Mardin Artuklu Üniversitesi ile Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işb...
        Mardin Artuklu Üniversitesi ile Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işb...
        Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni d...
        Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni d...