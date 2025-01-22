Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlıyor

Deniz, ilçeye merkezin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve emek veren herkese teşekkür etti.

Merkezin yarın hasta kabulüne başlayarak hizmete gireceğini ifade eden Deniz, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefiyle sağlık hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sonuna kadar sunacağız." dedi.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Yunus Deniz, merkezde gazetecilerle bir araya geldi.

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