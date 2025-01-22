Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlıyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:17
        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlıyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlayacak.

        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Yunus Deniz, merkezde gazetecilerle bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Deniz, merkezin 20 üniteden oluştuğunu belirtti.

        Merkezin yarın hasta kabulüne başlayarak hizmete gireceğini ifade eden Deniz, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefiyle sağlık hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sonuna kadar sunacağız." dedi.

        Deniz, ilçeye merkezin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve emek veren herkese teşekkür etti.

        Başhekim Deniz, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla merkezi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden genç kız Mardin'de son yolculuğun...
        Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden genç kız Mardin'de son yolculuğun...
        Bolu'daki yangında ölen Dilara defnedildi; kalp hastası babasına göz kulak...
        Bolu'daki yangında ölen Dilara defnedildi; kalp hastası babasına göz kulak...
        Mardin'de okul bölgelerinde yaya geçidi güvenliği için çalışma yapıldı
        Mardin'de okul bölgelerinde yaya geçidi güvenliği için çalışma yapıldı
        Artuklu'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
        Artuklu'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı
        Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı