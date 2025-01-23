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        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 23.01.2025 - 00:48
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        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, B.D. (30) ve B.T. (30) silahla, Y.D. (17) ise bu sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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