Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, B.D. (30) ve B.T. (30) silahla, Y.D. (17) ise bu sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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