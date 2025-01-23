Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Poyraz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi.
Kazada, D.Ö. (18) ve İ.Ö. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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