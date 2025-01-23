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        Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:43
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        Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Poyraz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi.

        Kazada, D.Ö. (18) ve İ.Ö. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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