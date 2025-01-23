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        Mardin'de öğrencilere giyim yardımı yapıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Öğrenci Topluluğu, Derik ilçesinde ilkokul öğrencilerine giyim yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:44
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        Mardin'de öğrencilere giyim yardımı yapıldı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Öğrenci Topluluğu, Derik ilçesinde ilkokul öğrencilerine giyim yardımında bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenci topluğu tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki 180 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrenci topluluğu danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Diriöz, gelecekte de bu tür projelerle çocukların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Okul yetkilileri ve veliler de desteklerinden dolayı öğrenci topluluğuna teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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