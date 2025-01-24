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        Mardin Valisi Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:19
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        Mardin Valisi Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Vali Akkoyun, hizmet vermeye başlayan, 20 üniteden oluşan merkezde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Merkezin sağlık alanında ilçede büyük bir açığı kapattığını kaydeden Akkoyun, hastane inşaatı bittikten sonra alt yapı, içme suyu ve yol ile ilgili eksiklikler olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksiklikleri kısa bir süre içerisinde giderdiklerini söyledi.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz, enerjiden ulaşıma, sanayiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar çok ciddi yatırımlar, kazanımlar elde ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülke olarak çıtayı yükselttiğimiz bu süreçte Mardin'de gerekli payı alıyor. Mardin'in bütün ilçelerinde olduğu gibi Midyat'ta yatırım imkanlarından faydalanıyor, birçok alanda yatırımlar gerçekleşiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyorum."

        İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da merkezde 3 ameliyathanenin ve 20 diş ünitesinin olduğunu belirtti.

        Hasta kabulüne başladıklarını ifade eden Yavuz, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Akkoyun ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Akkoyun'a ziyaretinde, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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