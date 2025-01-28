Mardin'de 6 bin 337 öğrenciye çalışma kitabı desteği

Mardin'de 6 bin 337 öğrenciye çalışma kitabı seti desteğinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle eğitim desteği hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Mardin'in 10 ilçesinde 12. sınıfta okuyan 6 bin 337 öğrenciye, üniversite sınavına hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla çalışma kitap setleri dağıtıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince yarıyıl tatilinde setler öğrencilerin evine götürülerek teslim edildi.

Projeyle, gençlerin sınavlara daha etkin hazırlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

Mardin genelinde başlatılan bu çalışma hem öğrenciler hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Eğitim hayatını kolaylaştıran bu katkının, öğrencilerin başarılarına önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.