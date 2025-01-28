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        MARSU, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        MardinBüyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yağmur giderleri ve atık su sorunlarının çözümü için başlattığı çalışmalarını hızlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:15
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        MARSU, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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        MardinBüyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yağmur giderleri ve atık su sorunlarının çözümü için başlattığı çalışmalarını hızlandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 1700 metre uzunluğunda yeni atık su hattı döşenecek.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastane ve çevresindeki altyapı sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

        Proje sayesinde bölgedeki atık su problemlerinin tarihe karışacağı, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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