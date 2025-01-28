MARSU, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastane ve çevresindeki altyapı sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 1700 metre uzunluğunda yeni atık su hattı döşenecek.

MardinBüyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yağmur giderleri ve atık su sorunlarının çözümü için başlattığı çalışmalarını hızlandırdı.

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