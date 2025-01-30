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        Mardin merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:28
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        Mardin merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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        Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Mardin'in Derik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Mardin, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 41 uzun namlulu silah, 26 tabanca, 18 av tüfeği, 36 şarjör, 8 bin 831 mühimmat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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