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        Mardin'de yarıyıl tatilinde Çocuk Şenliği düzenlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Çocuk Şenliği" kapsamında çocuklar tiyatro oyunlarıyla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:38
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        Mardin'de yarıyıl tatilinde Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Çocuk Şenliği" kapsamında çocuklar tiyatro oyunlarıyla buluşturuldu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında sahnelenen "Garfield" ile "Kurnaz İkili" adlı oyunlar çocuklar için sahnelendi.

        Artuklu ve Midyat ilçelerinde minik izleyicilerle buluşan oyunlarla çocuklar keyifli anlar yaşadı.

        Eğlenceli ve eğitici içerikleriyle dikkat çeken oyunlar, çocukların hem öğrenmesini hem de güzel vakit geçirmesini sağladı.

        Savur ilçesinde de "Garfield" adlı oyun çocuklar için sahnelendi.

        Renkli sahne tasarımı ve eğlenceli hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyun, şenliğe katılan miniklerin yüzlerini güldürdü.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.

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        Galeri

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