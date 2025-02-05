Mardin OSB'de yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde, yangın anında alınması gereken tedbirler, yangına müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikatta, katılımcılar olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi.

AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri, bu tür eğitim ve tatbikatların olası yangın risklerine karşı hazırlıklı olma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.